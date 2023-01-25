Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на свыше 50%

В 2022 году чистая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 914,5 млн манатов.

В 2022 году чистая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 914,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 50,2% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году операционные доходы банков составили 3 954,8 млн манатов (на 32,6% больше, чем год назад), операционные расходы - 2 543 млн манатов (на 26,6% больше), отчисления в специальные резервы - 235,9 млн манатов (на 17,95% больше), другие расходы - 0,1 млн манатов (в 7 раз меньше), а выплаты подоходного налога - 261,5 млн манатов (на 57,9% больше).