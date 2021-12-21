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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 12%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 12% Банковский сектор Азербайджана за январь-ноябрь текущего года получил чистую прибыль в размере 614,1 млн. манатов.
Финансы
21 декабря 2021 г. 14:55
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 12%

Банковский сектор Азербайджана за январь-ноябрь текущего года получил чистую прибыль в размере 614,1 млн. манатов.

Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 11 месяцев операционные доходы банков составили 2 693,3 млн манатов (на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 777,6 млн манатов (на 15,1% больше), отчисления на специальные резервы - 180,8 млн манатов (на 61,4% больше), прочие доходы - 0,9 млн манатов (в 2,3 раза больше), выплаты по налогу на прибыль - 121,6 млн манатов (на 16,8% меньше).

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Версия на английском языке Azerbaijan's banking sector's net profit up by 12%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 12% artıb

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