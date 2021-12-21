Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 12%

Банковский сектор Азербайджана за январь-ноябрь текущего года получил чистую прибыль в размере 614,1 млн. манатов.

Банковский сектор Азербайджана за январь-ноябрь текущего года получил чистую прибыль в размере 614,1 млн. манатов.

Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 11 месяцев операционные доходы банков составили 2 693,3 млн манатов (на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 777,6 млн манатов (на 15,1% больше), отчисления на специальные резервы - 180,8 млн манатов (на 61,4% больше), прочие доходы - 0,9 млн манатов (в 2,3 раза больше), выплаты по налогу на прибыль - 121,6 млн манатов (на 16,8% меньше).