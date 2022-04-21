Чистая прибыль Бакинского порта увеличилась в пять раз

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) завершило 2020 год с чистой прибылью в размере 1,338 млн манатов.

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) завершило 2020 год с чистой прибылью в размере 1,338 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это в 4,9 раза больше, чем в 2019 году.

В 2020 году основные операционные доходы Бакинского порта составили 20,155 млн манатов (на 8,9% больше, чем в 2019 году), прочие операционные доходы - 6,897 млн манатов (в 3,3 раза больше), зарплата и прочие расходы на персонал - 12,947 млн манатов (на 19,6% больше), выплаты по налогу на прибыль составили 103 тыс. манатов (на 32,2% меньше), прочие налоговые выплаты, кроме налога на прибыль - 847 тыс. манатов (на 4,2% больше), страховые взносы - 826 тыс. манатов (на 16% больше).

По состоянию на 1 января 2021 года активы Бакинского порта составили 93,774 млн манатов, что на 3,5% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании увеличились на 40,3% до 6,433 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 1,5% до 87,341 млн манатов.

Бакинский международный морской торговый порт был создан в 2015 году на базе Бакинского порта, функционирующего с 1902 года. Его уставный капитал составляет 16 тысяч манатов. Порт включает грузовой, нефтяной и паромный терминалы.