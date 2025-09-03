    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Чистая прибыль азербайджанского зернового предприятия снизилась почти в 2 раза

    Финансы
    • 03 сентября, 2025
    • 09:35
    Чистая прибыль азербайджанского зернового предприятия снизилась почти в 2 раза

    ОАО "Бакы-Тахыл имени Надира Гулиева" завершило 2024 год с чистой прибылью в 182 тыс. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет акционерного общества, это на 43,8% меньше, чем в 2023 году.

    Операционная прибыль компании в 2024 году составила 9,416 млн манатов (на 22,8% меньше, чем годом ранее), себестоимость реализованной продукции – 9,045 млн манатов (-23,4%), административные расходы – 151 тыс. манатов (+9,4%), операционная прибыль – 7 тыс. манатов (в предыдущем году был убыток), а выплаты по налогу на прибыль – 46 тыс. манатов (-43,2%).

    Активы "Бакы-Тахыл" на 1 января текущего года составили 16,823 млн манатов (+1,3%), обязательства - 7,939 млн манатов (+6,2%), балансовый капитал - 8,884 млн манатов (-2,6%).

    Компания "Бакы-Тахыл имени Надира Гулиева" создана в 2004 году. Ее уставный капитал составляет 7,511 млн манатов. 

    зерно зерновое предприятие чистая прибыль финансовый отчет Бакы-Тахыл
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanın taxılçılıq müəssisəsinin xalis mənfəəti kəskin azalıb

    Последние новости

    09:45

    Нефть Brent подешевела до $68,96 за баррель

    Энергетика
    09:43

    Политолог: Пакистан принял решение об установлении дипотношений с Арменией с учетом изменений на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    09:38

    В Киев прибыла миссия МВФ

    Другие страны
    09:35

    Чистая прибыль азербайджанского зернового предприятия снизилась почти в 2 раза

    Финансы
    09:27

    Сегодня в трех районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении

    Энергетика
    09:23

    Число сотрудников ООН, задержанных в Йемене приблизилось к 20

    Другие страны
    09:19
    Фото

    На автодороге Бинагади-Новханы загорелся автомобиль

    Происшествия
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2025)

    Финансы
    09:08

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.09.2025)

    Финансы
    Лента новостей