Чистая прибыль азербайджанского зернового предприятия снизилась почти в 2 раза

ОАО "Бакы-Тахыл имени Надира Гулиева" завершило 2024 год с чистой прибылью в 182 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет акционерного общества, это на 43,8% меньше, чем в 2023 году.

Операционная прибыль компании в 2024 году составила 9,416 млн манатов (на 22,8% меньше, чем годом ранее), себестоимость реализованной продукции – 9,045 млн манатов (-23,4%), административные расходы – 151 тыс. манатов (+9,4%), операционная прибыль – 7 тыс. манатов (в предыдущем году был убыток), а выплаты по налогу на прибыль – 46 тыс. манатов (-43,2%).

Активы "Бакы-Тахыл" на 1 января текущего года составили 16,823 млн манатов (+1,3%), обязательства - 7,939 млн манатов (+6,2%), балансовый капитал - 8,884 млн манатов (-2,6%).

Компания "Бакы-Тахыл имени Надира Гулиева" создана в 2004 году. Ее уставный капитал составляет 7,511 млн манатов.