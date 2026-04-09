"Atəşgah Sığorta" сократила чистую прибыль в 2 раза
Финансы
- 09 апреля, 2026
- 14:04
Чистая прибыль "Atəşgah Sığorta" по итогам 2025 года составила 1,684 млн манатов, что в два раза (49,8%) меньше, чем в 2024 году (3,355 млн манатов).
Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании.
Доходы страховщика за год достигли 71,909 млн манатов (+3,2%), расходы - 69,804 млн манатов (+6,6%), выплаты по налогу на прибыль - 421 тыс. манатов (-49,8%).
Активы компании на 1 января 2026 года составили 65,841 млн манатов (-19,8% в годовом выражении). Обязательства снизились на 24,1%, до 48,524 млн манатов, балансовый капитал - на 4,4%, до 17,318 млн манатов.
14:45
Умер актер Марио АдорфДругие страны
14:44
Юсиф Гюней задержан в Турции за пропаганду наркотиковВ регионе
14:37
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащихДругие страны
14:36
ЦИК: Все партии Азербайджана сдали финансовые отчеты за 2025 годВнутренняя политика
14:32
НБКО Азербайджана провела ребрендингФинансы
14:31
Видео
В Баку водителя привлекли к ответственности за передачу руля ребенкуПроисшествия
14:24
В ММ проходит совместное заседание парламентариев Азербайджана, Турции и Северного КипраВнешняя политика
14:17
Гросси на следующей неделе совершит визит в Южную КореюДругие страны
14:12