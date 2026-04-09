    "Atəşgah Sığorta" сократила чистую прибыль в 2 раза

    09 апреля, 2026
    • 14:04
    Atəşgah Sığorta сократила чистую прибыль в 2 раза

    Чистая прибыль "Atəşgah Sığorta" по итогам 2025 года составила 1,684 млн манатов, что в два раза (49,8%) меньше, чем в 2024 году (3,355 млн манатов).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании.

    Доходы страховщика за год достигли 71,909 млн манатов (+3,2%), расходы - 69,804 млн манатов (+6,6%), выплаты по налогу на прибыль - 421 тыс. манатов (-49,8%).

    Активы компании на 1 января 2026 года составили 65,841 млн манатов (-19,8% в годовом выражении). Обязательства снизились на 24,1%, до 48,524 млн манатов, балансовый капитал - на 4,4%, до 17,318 млн манатов.

    ОАО Atəşgah Sığorta
    "Atəşgah Sığorta"nın xalis mənfəəti 2 dəfə azalıb

