"Atəşgah Sığorta"nın xalis mənfəəti 2 dəfə azalıb

    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    "Atəşgah Sığortanın xalis mənfəəti 2 dəfə azalıb"

    Maliyyə
    • 09 aprel, 2026
    • 13:56
    Atəşgah Sığortanın xalis mənfəəti 2 dəfə azalıb

    "Atəşgah Sığorta" ASC 2025-ci ili 1,684 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 49,8 % və yaxud 2 dəfə azdır.

    Ötən il "Atəşgah Sığorta"nın gəlirləri 71,909 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 3,2 % çox), xərcləri 69,804 milyon manat (6,6 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 421 min manat (49,8 % az) təşkil edib.

    Bu ilin yanvarın 1-nə "Atəşgah Sığorta"nın aktivləri 65,841 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 19,8 % azdır. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 24,1 % azalaraq 48,524 milyon manata düşüb, balans kapitalı isə 4,4 % azalaraq 17,318 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Atəşgah Sığorta" 1996-cı ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 5,009 milyon manat təşkil edir. Şirkətin səhmlərinin 63 %-i "ISR Holding" MMC-yə, 27 %-i "Ran-Exim" MMC-yə, 10 %-i isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR) məxsusdur.

    Atəşgah Sığorta Maliyyə hesabatı ISR Holding Ran-Exim Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
    "Atəşgah Sığorta" сократила чистую прибыль в 2 раза

    Son xəbərlər

    14:56

    "Meqa Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:56

    Şamil Ayrım: Azərbaycan-Ermənistan sülhü Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına yol açacaq

    Xarici siyasət
    14:53

    Ziya Öztürklər: Şimali Kipr türk dünyası üçün Şərqi Aralıq dənizinə açılan qapıdır

    Xarici siyasət
    14:53

    Bakıda karate üzrə beynəlxalq "Grand Prix" turniri keçiriləcək

    Fərdi
    14:45

    "Azərbaycan Sənaye Sığorta" mənfəətdən zərərə keçib

    Maliyyə
    14:44

    Azərbaycanda tələbə qəbulu və təhsil kreditləri "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək

    Elm və təhsil
    14:43

    Rusiya və Ukrayna hərbçlərin meyitlərini mübadilə ediblər

    Digər ölkələr
    14:37

    "İpək Yolu Sığorta"nın xalis mənfəəti 44 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    14:37
    Foto

    Gələn ay Bakıda baş tutacaq aqrar sərgilərdə 300-dən çox şirkət iştirak edəcək

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti