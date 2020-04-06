Чистая прибыль PASHA Sigorta выросла на 39%

PASHA Sigorta завершил 2019 год с чистой прибылью в 31,079 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это на 38,65% больше, чем в 2018 году.

В прошлом году доходы PASHA Sigorta составили 151,204 млн манатов (на 12,5% больше, чем годом ранее), расходы - 111,14 млн манатов (на 4,8% больше), выплаты по налогу на прибыль - 8,986 млн манатов (на 51,4% больше).

Активы PASHA Sigorta на 1 января этого года составили 201,264 млн манатов, что на 15,1% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании выросли на 16,9% и достигли 116,66 млн манатов, а балансовый капитал - на 12,8% - до 84,604 млн манатов.

Напомним, что компания PASHA Sigorta была создана в 2010 году. Ее уставный капитал составляет 50 млн долларов США. Компания входит в PASHA Holding, которому принадлежат 100% акций.