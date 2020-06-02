​Чистая прибыль Бакинской фондовой биржи снизилась на 20%

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) завершила 2019 год с чистой прибылью в 3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это на 20% меньше, чем в 2018 году.

В прошлом году операционные доходы БФБ составили 4,7 млн манатов (на 18,3% меньше, чем годом ранее), операционные расходы - 1,3 млн манатов (меньше на 2,5%), процентные доходы - 403 тыс. манатов (больше на 23%), выплаты по налогу на прибыль – 765 тыс. манатов (меньше на 18,4%).

Активы БФБ на 1 января этого года составили 11,8 млн манатов, что на 41,6% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства биржи выросли на 82,7% и достигли 1 млн манатов, а балансовый капитал - на 38,7% - до 10,8 млн манатов.

Напомним, что БФБ был создан в 1997 году. Его уставный капитал составляет 1,3 млн манатов. Акционерами биржи являются 20 юридических лиц. Среди них 7 местных банков (Azer-Turk Bank, "Азербайджанский промышленный банк" (ASB), Bank of Baku, Kapital Bank, Международный банк Азербайджана, Yapi Сredi Bank Azerbaijan и находящийся в процессе ликвидации ОАО United Credit Bank), 12 отечественных и зарубежных инвестиционных компаний, в том числе Стамбульская фондовая биржа (Borsa Istanbul). За исключением ASB, доля других акционеров в БФБ составляет 4,76%. ASB представлен на бирже с долей 9,52%.