Чистая прибыль 21 страховой компании Азербайджана возросла

Cовокупные доходы 21 страховой компании Азербайджана, за исключением ОАО Naxchivan Sigorta, в 2019 году составили 705,493 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 10,8% больше, чем в 2018 году.

Совокупные расходы страховщиков увеличились на 11,3%, до 620,659 млн манатов. Десять компаний увеличили свои доходы, 13 – расходы.

Общая финансовая прибыль страховщиков по итогам прошлого года составила 84,834 млн манатов, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году. Финансовая прибыль 8 компаний возросла, 6 компаний сократилась, убытки двух компаний увеличились. Две компании перешли от финансовой прибыли к убыткам, 3 компании – от убытков к прибыли.

В 2019 году страховые компании выплатили налог на прибыль в размере 22,622 млн манатов, что на 28,7% больше, чем в предыдущем году. Из 21 компании 6 увеличили налоговые отчисления, 8 – сократили (2 из них – на 100%), 5 компаний не выплачивали налог в 2019 году, как и в предыдущем, две не платившие в предыдущем году, выплатили в 2019-ом.

Общая чистая прибыль азербайджанских страховщиков по итогам прошлого года составила 62,212 млн манатов. Это на 0,75% больше, чем в предыдущем году. Восемь компаний увеличили как финансовую, так и чистую прибыль в 2017 году. Шесть компаний сократили как финансовую, так и чистую прибыль, у двух компаний возросли убытки.