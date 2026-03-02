Число случаев внутреннего мошенничества с платежными картами в Азербайджане резко возросло в IV квартале
Финансы
- 02 марта, 2026
- 17:16
В IV квартале 2025 года в Азербайджане зафиксировано 3 386 случаев внутреннего мошенничества с платежными картами на сумму 1 783 031 манат.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно данным, это соответственно на 50,5% и 51,6% больше по сравнению с III кварталом.
Последние новости
18:03
S&P: Переход к риск-ориентированному надзору банков снизят кредитные риски в АзербайджанеФинансы
18:01
Фото
Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"Энергетика
17:57
Мнение
Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного ТимораВнешняя политика
17:57
Испания не разрешила США использовать свои военные базы в операциях против ИранаДругие страны
17:56
Пять человек погибли в результате удара Израиля по СераблеВ регионе
17:50
ЦАХАЛ начал операцию против "Хезболлы" по всей территории ЛиванаДругие
17:49
Дэн Кейн: США расследуют факт сбития трех F-15E союзниками в КувейтеДругие страны
17:44
Фото
Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергииЭнергетика
17:44