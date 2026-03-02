Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 02 марта, 2026
    • 17:16
    Число случаев внутреннего мошенничества с платежными картами в Азербайджане резко возросло в IV квартале

    В IV квартале 2025 года в Азербайджане зафиксировано 3 386 случаев внутреннего мошенничества с платежными картами на сумму 1 783 031 манат.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно данным, это соответственно на 50,5% и 51,6% больше по сравнению с III кварталом.

    Azərbaycanda ödəniş kartları ilə ölkədaxili fırıldaqçılıq hallarının sayı IV rübdə kəskin artıb

