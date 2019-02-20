Число работников финансового сектора в Азербайджане увеличилось

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Число работников финансового и страхового сектора Азербайджана по состоянию на 1 января 2019 года составило 25,2 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, численность работников этой сферы за месяц увеличилась на 100 человек или 0,4%.

Прирост произошел за счет работников частного сектора. На конец прошлого года 4,8 тыс. человек или 19% были заняты в государственном, 20,4 тыс. человек или 81% - в частном секторе.

Число работающих по найму по состоянию на 1 января 2019 года в Азербайджане составило 1 548,9 тыс. человек, из них 883,9 тыс. человек заняты в государственном, 665 тыс. человек - в частном секторе экономики. В нефтяном секторе задействованы 34,2 тыс. человек, в ненефтяном – 1 514,7 тыс. человек.