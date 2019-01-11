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    Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 12%

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    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане более 970 тыс. человек являются налогоплательщиками.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, по состоянию на 1 января 2019 года число зарегистрированных и взятых на учет в налоговых органах налогоплательщиков достигло 970 340 человек. В 2018 году взято на учет 35 729 хозяйствующих субъектов (объектов), что на 12,4% больше, чем в 2017 году.

    По данным департамента по государственной регистрации и контролю за учетом министерства налогов, общее количество зарегистрированных и взятых на учет в 2018 году налогоплательщиков составило 87 630. Из них 12 369 - юридические, 75 261 - физические лица.

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