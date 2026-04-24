ЧБТР увеличил объем кредитования проектов в Азербайджане на 15,4%

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) увеличил объем выделенных Азербайджану кредитных средств на 93,579 млн евро (15,4%), доведя до 701,614 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на данные ЧБТР, эти средства были предоставлены для реализации 42 проекта в стране.

До сих пор ЧБТР утвердил выделение 442,173 млн евро для реализации 44 проекта в Азербайджане, при этом между сторонами подписаны соглашения на сумму 439,58 млн евро. За последний год эти показатели увеличились соответственно на 11,379 млн евро (2,6%) и 71,043 млн евро (19,3%).

Основную долю портфеля банка в Азербайджане составляют кредиты для финансовых институтов (49,37%). Далее следуют энергетический сектор (35,88%), недвижимость (7,04 %), потребительский сектор (3,99%) и сектор потребительских товаров (3,72%).

Доля Азербайджана в капитале ЧБТР составляет 5%.