    ЧБТР увеличил объем кредитования проектов в Азербайджане на 15,4%

    Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) увеличил объем выделенных Азербайджану кредитных средств на 93,579 млн евро (15,4%), доведя до 701,614 млн евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные ЧБТР, эти средства были предоставлены для реализации 42 проекта в стране.

    До сих пор ЧБТР утвердил выделение 442,173 млн евро для реализации 44 проекта в Азербайджане, при этом между сторонами подписаны соглашения на сумму 439,58 млн евро. За последний год эти показатели увеличились соответственно на 11,379 млн евро (2,6%) и 71,043 млн евро (19,3%).

    Основную долю портфеля банка в Азербайджане составляют кредиты для финансовых институтов (49,37%). Далее следуют энергетический сектор (35,88%), недвижимость (7,04 %), потребительский сектор (3,99%) и сектор потребительских товаров (3,72%).

    Доля Азербайджана в капитале ЧБТР составляет 5%.

    Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı Azərbaycana ayırdığı vəsaitlərin həcmini 15 %-dən çox artırıb

    Последние новости

    13:19

    Казахстан делает ставку на Азербайджан в развитии маршрута Восток–Запад

    Другие страны
    13:18
    Фото

    Переселившимся в город Агдам вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:17

    Международный аэропорт Тегерана возобновит работу с 25 апреля

    В регионе
    13:11

    Санчес: Войны на Ближнем Востоке демонстрируют провал политики грубой силы

    Другие страны
    13:09

    Вагит Алекперов: Детский сад в Физули станет стимулом для формирования нового поколения

    Инфраструктура
    13:07

    Санчес призвал ЕС ускорить энергопереход и ввести налог для энергогигантов

    Другие страны
    13:02

    ЕС утвердил дорожную карту "Единая Европа - единый рынок" до 2028 года

    Другие страны
    13:01

    Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос почти на 29%

    Бизнес
    13:00

    Санчес отреагировал на новости о планах США исключить Испанию из НАТО

    Другие страны
    Лента новостей