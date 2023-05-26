О нас

Цены на золото выросли на ослаблении доллара в последний день торговой недели

Цены на золото выросли на ослаблении доллара в последний день торговой недели Цены на золото в пятницу утром выросли.
Финансы
26 мая 2023 г. 09:42
Цены на золото выросли на ослаблении доллара в последний день торговой недели

Цены на золото в пятницу утром выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Поддерживает стоимость драгоценного металла ослабление доллара и коррекционная динамика, при этом за неделю цена на золото может показать снижение.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 4,05 доллара (0,21%), до 1 947,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,56%, до 23,038 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) опускается на 0,17%, до 104,07 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

При этом с начала недели золото может показать снижение стоимости на 1,7% так как предыдущие четыре торговые сессии золото дешевело - это может быть третьей неделей удешевления драгоценного металла подряд.

Важным событием на неделе является тема переговоров по потолку госдолгу США. В четверг президент страны Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2023)
26 мая 2023 г. 09:34
Убыток “İşgüzar Kredit İttifaqı вырос на 31%
Убыток “İşgüzar Kredit İttifaqı" вырос на 31%
26 мая 2023 г. 09:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.05.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.05.2023)
26 мая 2023 г. 09:11
Чистая прибыль НКО Finoko увеличилась на 23%
Чистая прибыль НКО Finoko увеличилась на 23%
25 мая 2023 г. 15:41
Газпромбанк оценил состояние банковской системы Азербайджана
Газпромбанк оценил состояние банковской системы Азербайджана
25 мая 2023 г. 13:56
В Азербайджане планируется внедрение для инвесткомпаний аналога механизма страхования банковских вкладов
В Азербайджане планируется внедрение для инвесткомпаний аналога механизма страхования банковских вкладов
25 мая 2023 г. 10:55
Число акционеров Международного банка Азербайджана увеличилось
Число акционеров Международного банка Азербайджана увеличилось
25 мая 2023 г. 10:43
Цена золота снизилась на укреплении доллара перед статистикой из США
Цена золота снизилась на укреплении доллара перед статистикой из США
25 мая 2023 г. 10:01
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2023)
25 мая 2023 г. 09:29
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.05.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.05.2023)
25 мая 2023 г. 09:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi