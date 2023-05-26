Цены на золото выросли на ослаблении доллара в последний день торговой недели

Цены на золото в пятницу утром выросли.

Цены на золото в пятницу утром выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Поддерживает стоимость драгоценного металла ослабление доллара и коррекционная динамика, при этом за неделю цена на золото может показать снижение.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 4,05 доллара (0,21%), до 1 947,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,56%, до 23,038 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) опускается на 0,17%, до 104,07 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

При этом с начала недели золото может показать снижение стоимости на 1,7% так как предыдущие четыре торговые сессии золото дешевело - это может быть третьей неделей удешевления драгоценного металла подряд.

Важным событием на неделе является тема переговоров по потолку госдолгу США. В четверг президент страны Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.