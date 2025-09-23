Цены на золото выросли на целой совокупности факторов, поддерживающих спрос

Стоимость золота во вторник утром увеличилась на совокупности факторов, поддерживающих спрос на драгоценный металл.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $13,85 относительно предыдущего закрытия, или на 0,37%, до $3 788,95 за тройскую унцию.

Ранее в ходе торгов стоимость золота обновила очередное рекордное значение, достигнув $3 794,82 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро в то же время незначительно подешевел - на 0,01%, до $44,21 за унцию.