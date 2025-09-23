Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Цены на золото выросли на целой совокупности факторов, поддерживающих спрос

    Финансы
    • 23 сентября, 2025
    • 10:42
    Цены на золото выросли на целой совокупности факторов, поддерживающих спрос

    Стоимость золота во вторник утром увеличилась на совокупности факторов, поддерживающих спрос на драгоценный металл.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $13,85 относительно предыдущего закрытия, или на 0,37%, до $3 788,95 за тройскую унцию.

    Ранее в ходе торгов стоимость золота обновила очередное рекордное значение, достигнув $3 794,82 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро в то же время незначительно подешевел - на 0,01%, до $44,21 за унцию.

