Цены на золото выросли на целой совокупности факторов, поддерживающих спрос
Финансы
- 23 сентября, 2025
- 10:42
Стоимость золота во вторник утром увеличилась на совокупности факторов, поддерживающих спрос на драгоценный металл.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $13,85 относительно предыдущего закрытия, или на 0,37%, до $3 788,95 за тройскую унцию.
Ранее в ходе торгов стоимость золота обновила очередное рекордное значение, достигнув $3 794,82 за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время незначительно подешевел - на 0,01%, до $44,21 за унцию.
