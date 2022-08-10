Цены на золото снизились перед публикацией статистики по США

Стоимость золота в среду снизилась, рынки находятся в ожидании статистики по уровню инфляции в США.

Стоимость золота в среду снизилась, рынки находятся в ожидании статистики по уровню инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 7,25 доллара, или на 0,4%, до 1 805,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,46% — до 20,387 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают ожидать публикацию данных о росте потребительских цен в США, которые будут обнародованы позднее в среду. Аналитики ожидают замедления годовой инфляции в стране в июле до 8,7%, месяцем ранее показатель составлял рекордные за 40 лет 9,1%.

Эта статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике, при этом решение регулятора отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.