Цены на золото продолжают падать

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Цены на золото начали меняться на фоне восходящего тренда на фондовых биржах США и роста спроса на рисковые активы среди инвесторов. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, золото продолжает дешеветь четвертый день подряд, и за это время цена упала более чем на 3%.

Главный экономист инвестиционной компании Australian Bullion Co Джордан Элисео отмечает, что золото начало дешеветь на фоне ожиданий о повышении учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС): "Рост индексов на фондовых биржах привел к падению стоимости золота, которое с декабря подорожало на 95 долларов за унцию или 8,5%".

Аналитическая группа Report прогнозирует снижение цен на золото в среднесрочной и долгосрочной перспективах до 1000 долларов за унцию, а в краткосрочной перспективе сохранение цен в пределах 1100-1200 долларов за унцию.