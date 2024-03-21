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Цены на золото поднялись до рекордного уровня

Цены на золото поднялись до рекордного уровня Цены на золото поднялись до рекордного уровня, поскольку доллар США и доходность облигаций снизились после того, как Федеральная резервная система сохранила свой прогноз о трех снижениях ставок в этом году.
Финансы
21 марта 2024 г. 14:59
Цены на золото поднялись до рекордного уровня

Цены на золото поднялись до рекордного уровня, поскольку доллар США и доходность облигаций снизились после того, как Федеральная резервная система сохранила свой прогноз о трех снижениях ставок в этом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Спотовое золото подорожало на 1% до 2208,30 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 2222,39 долларов в ходе сессии.

Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативную стоимость владения недоходными слитками и оказывают давление на доллар, делая золото дешевле для инвесторов, владеющих другими валютами.

ФРС накануне сохранила процентные ставки на прежнем уровне, заявив, что по-прежнему рассчитывает снизить их на 0,75% к концу 2024 года.

Трейдеры, торгующие фьючерсами на федеральные фонды, теперь оценивают 75%-ную вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки в июне, по сравнению с 59% до этого.

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