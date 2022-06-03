Цены на золото остаются стабильными перед выходом статистики по США

Золото в пятницу утром практически не изменилась в цене, в то время как ожидаются данные о возможном снижении уровня безработицы в США.

Золото в пятницу утром практически не изменилась в цене, в то время как ожидаются данные о возможном снижении уровня безработицы в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex растет на символические 0,6 доллара, или на 0,03%, до 1 872 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,79% — до 22,45 доллара за унцию.

В четверг золото подорожало на 1,2%, во многом благодаря ослаблению доллара. Но теперь инвесторы в драгметалл стали проявлять большую осторожность, ожидая макростатистики из США.

Позднее в пятницу будет опубликована статистика уровня безработицы в США. Это один из важнейших экономических показателей для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решений в монетарной политике. Аналитики прогнозируют снижение безработицы в мае до 3,5% с 3,6% в апреле.

Действия ФРС отражаются на уровнях банковских процентных ставок и курсе доллара, что влияет и на стоимость золота как во многом финансового актива.