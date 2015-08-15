​Цены на нефть: WTI подорожала, Brent подешевела

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,27 долларов или 0,64% и составила 42,50 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 0,97% или 0,47 долларов и составила 49,19 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 48 долларов/баррель.