Цены на недвижимость в Лондоне опустились до шестилетних минимумов

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Цены на недвижимость в Лондоне упали за год до шестилетних минимумов на фоне Brexit и высоких цен прошлых периодов.

Как передает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анализ данных с сайта Rightmove и иных источников.

Согласно документу, средние цены на недвижимость сократились на 0,4% в феврале по сравнению с годом ранее. Рост цен за январь составил 2,9%. Это самые медленные темпы роста цен с момента окончания рецессии в британской экономике в 2009 году. Анализ цен проведен в фунтах стерлингах и не учитывает фактор девальвации национальной валюты Великобритании после Brexit.

"Возможно, мы приближаемся к уровням, при которых большинство покупателей не хотят и не могут платить деньги, которые просят продавцы, особенно учитывая негативное сочетание роста стоимости жизни, ужесточение требований при выдаче кредитов и неопределенность из-за Brexit", - отмечает гендиректор Rightmove Майлз Шипсайд.

Отметим, что в инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) включен офисный комплекс стоимостью 177,350 млн фунтов стерлингов (285,550 млн долларов), расположенный в Лондоне по адресу Сент-Джеймс 78 (инвестиционный процесс завершен в декабре 2012 года). Напомним, что сейчас рыночная стоимость комплекса равна 220,0 млн долларов. В 2012 году офисный комплекс был куплен по курсу 1,61 USD/GBP, в то время как текущий курс составляет 1,24 USD/GBP.