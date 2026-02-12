Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Цены на какао-бобы упали ниже $3 700 за тонну впервые с 2023 года

    Финансы
    • 12 февраля, 2026
    • 17:55
    Цены на какао-бобы упали ниже $3 700 за тонну впервые с 2023 года

    Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются более чем на 2%, впервые с конца октября 2023 года опустились ниже уровня $3 700 за тонну.

    Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.

    Стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы опускалась на 2,19% относительно предыдущего закрытия - до 3 679,5 доллара за тонну. Показатель впервые с 20 октября 2023 года находится ниже отметки в 3 700 долларов. С начала февраля стоимость какао снизилась почти на 10% после падения в январе примерно на треть.

    Исторического рекорда стоимость какао достигла в декабре 2024 года, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.

    Лента новостей