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Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы

Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы Цены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению.
Финансы
11 ноября 2024 г. 10:54
Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы

Цены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению.

Как передает Report, об этом говорится в отчете американской компании Rapaport.

Особенно заметное падение было зарегистрировано в сегменте бриллиантов весом в один карат. К началу ноября их стоимость снизилась на 22% по сравнению с предыдущим годом и на 23% с начала текущего года, достигнув наименьшего уровня с января 2015 года.

Мелкие бриллианты также значительно потеряли в цене, снизившись на 27% за год и на 28% с начала 2024 года. Избыток алмазного сырья на рынке является одной из причин снижения цен, а молодому поколению все меньше интересно приобретать природные алмазы, они предпочитают альтернативные украшения.

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Версия на английском языке Diamond prices hit multi-year lows

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