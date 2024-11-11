Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы

Цены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению.

Цены на бриллианты на мировом рынке перешли к стремительному снижению.

Как передает Report, об этом говорится в отчете американской компании Rapaport.

Особенно заметное падение было зарегистрировано в сегменте бриллиантов весом в один карат. К началу ноября их стоимость снизилась на 22% по сравнению с предыдущим годом и на 23% с начала текущего года, достигнув наименьшего уровня с января 2015 года.

Мелкие бриллианты также значительно потеряли в цене, снизившись на 27% за год и на 28% с начала 2024 года. Избыток алмазного сырья на рынке является одной из причин снижения цен, а молодому поколению все меньше интересно приобретать природные алмазы, они предпочитают альтернативные украшения.