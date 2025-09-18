Центробанки Азербайджана и Турции обсудили бюджетное планирование

Центральные банки Азербайджана и Турции обсудили применение международного опыта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, делегация ЦБА в ходе визита в Турцию провела встречи в Центральном банке этой страны.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам бюджетного планирования и управления ЦБА, применения инноваций по Международным стандартам финансовой отчетности и совершенствования внутреннего контроля.

Стороны также обсудили применение международного опыта, эффективность использования существующих и обновленных систем и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.