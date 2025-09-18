Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Центробанки Азербайджана и Турции обсудили бюджетное планирование

    Финансы
    • 18 сентября, 2025
    • 15:26
    Центробанки Азербайджана и Турции обсудили бюджетное планирование

    Центральные банки Азербайджана и Турции обсудили применение международного опыта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    Согласно информации, делегация ЦБА в ходе визита в Турцию провела встречи в Центральном банке этой страны.

    В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам бюджетного планирования и управления ЦБА, применения инноваций по Международным стандартам финансовой отчетности и совершенствования внутреннего контроля.

    Стороны также обсудили применение международного опыта, эффективность использования существующих и обновленных систем и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

