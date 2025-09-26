Центробанки Азербайджана и ЦА обсудили регулирование платежных сервисов

Центральные банки Азербайджана и стран Центральной Азии (ЦА) обсудили новые подходы к регулированию платежных сервисов в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Узбекистана, данный вопрос обсуждался на встрече представителей центральных банков Азербайджана и стран Центральной Азии в Ташкенте.

В ходе встречи обсуждались ключевые направления развития платежных систем, цифровой финансовой инфраструктуры, кибербезопасности, регулирования рынка финтеха и внедрения инновационных решений.

"Особое внимание в рамках повестки было уделено темам специальных правовых режимов в сфере финансовых услуг, опыту единой системы QR-кодов Таджикистана, цифровой инфраструктуре Казахстана, новым подходам к регулированию платёжных сервисов в Азербайджане, а также концепциям SupTech и RegTech, безналичным платежам и модели "регуляторной песочницы", - сообщает ведомство.

Целью встречи было укрепление сотрудничества центральных банков региона, обмен опытом и поддержка совместных инициатив в области платежных систем и цифровых финансовых технологий.