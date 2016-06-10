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    ​Центробанк внес изменения в график работы в связи с соревнованиями Гран-при Европы "Формулы-1"

    В столичные отели также розданы специальные брошюры

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) продлил график работы и, включая нерабочие дни, предусматривает оказание интенсивных наличных денежных услуг банкам.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ЦБА.

    По информации, изменение рабочего графика связано с предоставлением коммерческими банками эффективного обеспечения национальной и местной валюты туристам и многочисленным гостям, которые посетят Баку в связи с соревнованиями Гран-при Европы "Формулы-1".

    В то же время, в целях просвещения туристов и иностранных гостей об элементах защиты и дизайне национальных денежных знаков, в столичные отели розданы специальные брошюры.  

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