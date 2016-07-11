​Центробанк: Вклады физических лиц сократились на 1,5%

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Объем вкладов физических лиц в банковском секторе Азербайджана на 1 июня составил 7 566 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 119,9 млн. манатов или 1,54% меньше по сравнению с показателем на 1 мая. Объем депозитов физических лиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также снизился на 35,1 млн. манатов или 0,46%.

Манатные вклады физических лиц на 1 июня составили 1 447,5 млн. манатов. В месячном исчислении наблюдается рост на 2,83% или 39,9 млн. манатов, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года зафиксировано сокращение на 33,37% или 725,1 млн. манатов.

Вклады физических лиц в иностранной валюте на 1 июня составили 6 118,4 млн. манатов, что на 2,53% или 158,9 млн. манатов меньше показателя на 1 мая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост вкладов в иностранной валюте на 12,7% или 689,9 млн. манатов.

Аналитики Report отмечают, что сокращение объема вкладов физических лиц объясняется снижением курса доллара в мае.

"Рост вкладов в иностранной валюте в годовом сравнении всего лишь на 12,7%, несмотря на 50%-ную девальвацию, свидетельствует о сокращении данного сектора в реальном выражении", - говорят аналитики.