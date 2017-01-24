Центробанк Турции сохранил учетную ставку стабильной

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Центробанк Турции (TCMB) на сегодняшнем заседании сохранил еженедельную ставку по операциям репо на уровне 8%, повысил процентную ставку окна ликвидности, предоставляемой "в последний момент", с 10% до 11% и увеличил верхний предел процентного коридора с 8,5% до 9,25%.

В результате, за несколько минут курс доллара в Турции вырос на 2,4% - с 3,74 TRY/USD до 3,83 TRY/USD.

Аналитическая группа Report полагает, что курс доллара продолжит расти до очередного заседания и превысит отметку в 4,00 TRY/USD. Сейчас курс установился на отметке в 3,80 TRY/USD.