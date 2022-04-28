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Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года

Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 42,8% с прежних 23,2%.
Финансы
28 апреля 2022 г. 13:03
Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года

Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 42,8% с прежних 23,2%.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующий отчет обнародовал председатель регулятора Шахап Кавджиоглу, выступая на "Информационном совещании по отчету об инфляции 2022-II".

"Прогноз инфляции на конец 2022 года был обновлен с 23,2% до 42,8%", — сказал он.

Годовая инфляция в стране, по статданым, по итогам марта ускорилась до 61,14%.

В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы.

Глава регулятора вскоре после мартовского сохранения ставки на уровне 14% заявил, что инфляция в Турции снизится к концу 2022 года, а к однозначным цифрам (то есть менее 10%) приблизится в 2023 году.

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