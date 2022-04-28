Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года

Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 42,8% с прежних 23,2%.

Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 42,8% с прежних 23,2%.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующий отчет обнародовал председатель регулятора Шахап Кавджиоглу, выступая на "Информационном совещании по отчету об инфляции 2022-II".

"Прогноз инфляции на конец 2022 года был обновлен с 23,2% до 42,8%", — сказал он.

Годовая инфляция в стране, по статданым, по итогам марта ускорилась до 61,14%.

В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы.

Глава регулятора вскоре после мартовского сохранения ставки на уровне 14% заявил, что инфляция в Турции снизится к концу 2022 года, а к однозначным цифрам (то есть менее 10%) приблизится в 2023 году.