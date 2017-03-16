Центробанк Турции повысил процентную ставку окна ликвидности

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Центробанк Турции (TCMB) на сегодняшнем заседании повысил процентную ставку окна поздней ликвидности с 11% до 11,75%.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, регулятор сохранил еженедельную ставку по операциям репо на уровне 8%, верхний предел процентного коридора - 9,25%, ставку заимствования Центробанком - 7,25%.

По итогам заседания TCMB заявил, что намерен ужесточить денежно-кредитную политику в целях предотвращения влияния роста курса на инфляцию.

После заявления TCMB, курс доллара начал снижение. Так, с утренней отметки в 3,69 TRY/USD курс упал на 1% и составил 3,6450 TRY/USD. Аналитическая группа Report прогнозирует снижение курса до 3,55 TRY/USD: "Следует отметить, что доллар может кратковременно подорожать по итогам апрельского референдума в Турции. Однако затем вновь снизится до 3,50-3,55 TRY/USD".