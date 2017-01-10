Центробанк Турции не будет вмешиваться в валютный рынок

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Непосредственное вмешательство Центробанка Турции (TCMB) в валютный рынок было бы неправильным решением.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. Он также отметил, что повышение учетной ставки нанесет урон экономике.

Напомним, что сегодня TCMB снизил процентную ставку по обязательным резервам в валюте на 0,5 процентных пункта. Тем самым, Центробанк решил увеличить ликвидность банковской системы на 1,5 млрд. долларов. В результате курс доллара на валютном рынке снизился на 1,3% - с 3,7880 TRY/USD до 3,74 TRY/USD. Однако на данный момент укрепление доллара на мировом рынке отразилось и на турецкой лире, вследствие чего курс превысил 3,77 TRY/USD.

Аналитическая группа Report прогнозирует дальнейший рост курса доллара в случае повышения TCMB учетной ставки.