​Центробанк России снизил ключевую ставку

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Сегодня на очередном заседании Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5% - c 11,5% до 11%.

Как сообщает Report, банк объяснил это существенным замедлением экономики. Так, снижение ВВП во II квартале к соответствующему периоду прошлого года было более существенным, чем в I квартале. Таким образом, в 2015 году банк в четвертый раз снизил ключевую ставку (в этом году ключевая ставка снизилась с 17% до 11%).

После сегодняшнего решения Центробанка России рубль подешевел по отношению к доллару - курс доллара поднялся до 61 RUB/USD (утром - 60 RUB/USD). Среди основных причин роста курса, наряду с падением цен на нефть в последние дни, указывается и сегодняшнее решение Центробанка. Некоторые инвесторы, недовольные кредитными ставками, увеличили покупку долларовой массы. Повышение курса принесет пользу государству с точки зрения реального сокращения бюджетных расходов, потому что сокращаются трансферты средств из Резервного фонда в бюджет при конвертации в российские рубли. Ожидается, что тенденция целенаправленного удешевления рубля по отношению к доллару продолжится.