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Центробанк России рекордно снизил ключевую ставку

Центробанк России рекордно снизил ключевую ставку Учетная ставка снижена на 0,25 процентных пункта, тем самым обновив ее исторический минимум.
Финансы
24 июля 2020 г. 15:11
Центробанк России рекордно снизил ключевую ставку

 Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным", — отмечается в пресс-релизе.

В июне ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 4,5 процента годовых.

Целесообразность дальнейшего снижения регулятор намерен оценивать на ближайших заседаниях. Решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Рубль спокойно отреагировал на решение Центробанка. К 13:40 мск курсы доллара и евро повышались на 14 копеек: американская валюта достигла 71,61 рубля, а европейская — 83,01 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,09 процента, до 2 849,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65 процента, до 1 253,39 пункта.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

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