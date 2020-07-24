Центробанк России рекордно снизил ключевую ставку

Учетная ставка снижена на 0,25 процентных пункта, тем самым обновив ее исторический минимум.

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным", — отмечается в пресс-релизе.

В июне ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 4,5 процента годовых.

Целесообразность дальнейшего снижения регулятор намерен оценивать на ближайших заседаниях. Решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Рубль спокойно отреагировал на решение Центробанка. К 13:40 мск курсы доллара и евро повышались на 14 копеек: американская валюта достигла 71,61 рубля, а европейская — 83,01 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,09 процента, до 2 849,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65 процента, до 1 253,39 пункта.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.