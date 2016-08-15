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    ​Центробанк привлек на депозитном аукционе 15 млн. манатов

    Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам на аукционе составила 9,49% годовых

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ На сегодняшнем очередном депозитном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) по привлечению средств в объеме 50 млн. манатов спрос составил 15 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам на аукционе составила 9,49% годовых.

    Напомним, что по итогам проведенного Центробанком 8 августа аукциона объем привлеченных средств составил 40 млн. манатов, 1 августа - 20 млн. манатов. 

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