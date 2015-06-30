Центробанк Азербайджана ограничил размер комиссионных сборов на банковское кредитование - ПИСЬМО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал указание коммерческим банкам ограничить комиссионные расходы при оформлении кредитов до 1%.

Как сообщили Report в банковских кругах, это решение вступило в силу со вчерашнего дня и распространяется на потребительские кредиты, выдаваемые всеми банками и банковскими организациями.

По информации, в результате данного решения ЦБА многие банки временно приостановили выдачу потребительских кредитов, на уровне руководств банков проводятся совещания для определения направлений деятельности в ближайшем будущем.

Напомним, что в течение последних месяцев комиссионные расходы при оформлении кредитов в большинстве коммерческих банков составляли 3-7%.