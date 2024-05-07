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Amazon инвестирует 9 млрд долларов в облачные технологии Сингапура

Amazon инвестирует 9 млрд долларов в облачные технологии Сингапура Подразделение компании Amazon, занимающееся облачными вычислениями, Amazon Web Services (AWS) инвестирует 9 млрд долларов США в облачную инфраструктуру Сингапура.
Финансы
7 мая 2024 г. 11:31
Amazon инвестирует 9 млрд долларов в облачные технологии Сингапура

Подразделение компании Amazon, занимающееся облачными вычислениями, Amazon Web Services (AWS) инвестирует 9 млрд долларов США в облачную инфраструктуру Сингапура.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

AWS планирует потратить данные вложения в течение четырех лет на расширение инфраструктуры облачных вычислений в Сингапуре. Инвестиционный проект нацелен на удовлетворение растущего спроса потребителей на облачные сервисы и ускорение внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

По оценкам компании, финансовые вложения позволят создавать около 12,3 тыс. рабочих мест с полной занятостью в местных сингапурских компаниях.

"Эти инвестиции вызовут волновой эффект на всей территории Сингапура за счет ускорения экономического роста и внедрения облачных технологий", - приводит агентство слова регионального менеджера AWS Присциллы Чун.

Глава токийского офиса AWS Тадао Нагасаки заявил 19 января, что AWS инвестирует 2 трлн иен (13,5 млрд долларов) в облачную инфраструктуру Японии.

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Версия на английском языке Amazon to spend nearly $9B to expand cloud infra in Singapore

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