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Центробанк Китая сократил валютные резервы на $63,5 млрд в декабре 2024 года

Центробанк Китая сократил валютные резервы на $63,5 млрд в декабре 2024 года Народный банк Китая (НБК, Центробанк) сократил в минувшем декабре национальные валютные резервы по сравнению с ноябрем на 1,94%, или $63,5 млрд.
Финансы
7 января 2025 г. 14:14
Центробанк Китая сократил валютные резервы на $63,5 млрд в декабре 2024 года

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) сократил в декабре 2024 года национальные валютные резервы по сравнению с ноябрем на 1,94%, или $63,5 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, к концу прошлого месяца запасы иностранной валюты в стране составили $3,2024 трлн. Произошедшие изменения НБК объясняет совокупностью факторов, включая повышение индекса доллара, снижение мировых цен на финансовые активы, влияние макроэкономических показателей, а также ожидания, связанные с монетарной политикой ЦБ ведущих стран.

Кроме того, уменьшение резервов Китая, как отмечается, обусловлено колебаниями курсов и изменениями цен на активы. "В целом экономика Китая стабильна и устойчива, уверенно протекает процесс высококачественного развития - это способствует поддержанию объема валютных резервов на стабильном уровне", - прокомментировало госуправление.

По официальным данным, за 2022 год ЦБ КНР уменьшил резервы валюты на 2,9%, до $3,1277 трлн. За 2023 год финансовый регулятор увеличил их примерно на 1,7%, до $3,238 трлн.

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