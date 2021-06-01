Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с мая 2018 года

На курс будет оказывать влияние, в частности ключевые экономические показатели экономики КНР, индекс доллара, ситуация во внешней торговле, политические факторы

Народный банк Китая (Центробанк) укрепил во вторник курс национальной валюты на 110 базисных пунктов, до 6,3572 юаня за доллар США. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 15 мая 2018 года.

Как передает Report, нынешнее укрепление курса длится шестой рабочий день подряд. Как пишет во вторник финансовое издание "Сина цайцзин" со ссылкой на китайских экспертов, в будущем обменный курс китайской валюты сохранит двунаправленную волатильность. На курс будет оказывать влияние совокупность внутренних и внешних факторов, в частности ключевые экономические показатели экономики КНР, индекс доллара, ситуация во внешней торговле, политические факторы.

В январе глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн заявил, что двунаправленные колебания юаня к доллару в этом году будут нормой. Чиновник также указал на то, что КНР будет "поддерживать стабильность курса китайской валюты в разумном и сбалансированном диапазоне".

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года Народный банк понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.