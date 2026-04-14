    Центробанк: Банки в Азербайджане сократили в 2025г дивиденды акционерам на 20%

    Финансы
    14 апреля, 2026
    15:50
    Центробанк: Банки в Азербайджане сократили в 2025г дивиденды акционерам на 20%

    Банки, действующие в Азербайджане, в 2025 году направили около 480 млн манатов на выплату дивидендов акционерам.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Атахан Гасанов.

    По его словам, дивидендные платежи акционерам в 2025 году по сравнению с 2024 годом сократились примерно на 20%.

    Представитель ЦБА напомнил, что по итогам 2025 году суммарная чистая прибыль банковского сектора Азербайджана составила около 1,2 млрд манатов.

    По его словам, коэффициент ROA (рентабельность активов) сектора по итогам 2025 года составил 2,1%, а коэффициент ROE (рентабельность капитала) - 18,2%.

    Гендиректор ЦБА Шахин Махмудзаде на пресс-конференции заявил, что в 2025 году страховщики выплатили своим акционерам дивиденды на сумму 133 млн манатов.

    По его словам, в минувшем году на выплату дивидендов было направлено порядка 80% чистой прибыли страховщиков.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Атахан Гасанов Дивиденды
    Azərbaycan bankları dividend ödənişini 20 % azaldıb

