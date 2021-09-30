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Центробанк Азербайджана выбирает страховщика

Центробанк Азербайджана выбирает страховщика Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на страхование основных средств, наличных денег и транспортных средств.
Финансы
30 сентября 2021 г. 09:36
Центробанк Азербайджана выбирает страховщика

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на страхование основных средств, наличных денег и транспортных средств.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 300 манатов.

Заявители могут подать первичные документы до 18:00 20 октября, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 18:00 28 октября, в административное здание ЦБА по адресу город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90. Координаторами являются Эльвин Ширданов (юридический департамент) и Джейхун Самедов (административный департамент).

Телефон: (012) 493-11-22 (внутренний: 428 и 599).

Предложения будут рассмотрены 29 октября в 15:00 по вышеуказанному адресу.

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