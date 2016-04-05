​Центробанк Азербайджана возобновляет валютную интервенцию

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) завтра, 6 апреля, может возобновить продажу валюты на регулярных валютных аукционах. Как передает Report, ЦБА впервые выступил в качестве покупателя на вчерашнем валютном аукционе и скупил 0,4 млн. долларов у коммерческих банков. Это произошло на фоне значительного укрепления маната в последние дни. Согласно заявлению ЦБА, необходимость в изменении валютной политики возникла в целях предотвращения резких колебаний курса маната. Отметим, что после данного решения процесс укрепления маната приостановился, а официальный курс доллара вырос на 0,47% и составил 1,5165 AZN/USD.

Аналитическая группа Report считает, что нынешний курс, скорее всего, является целевым минимальным уровнем для ЦБА, основываясь на текущую рыночную конъюнктуру и ситуацию на нефтяном рынке. Вчерашние изменения в политике ЦБА увеличили спрос на доллар. В результате, если в утренние часы курс доллара снизился до 1,44 AZN/USD, уже к вечеру достиг 1,5690 AZN/USD. Ряд коммерческих банков даже приостановил продажу наличной валюты.

По наблюдениям аналитиков Report, сегодня максимальный курс продажи доллара также вырос и достиг 1,5770 AZN/USD: "Завтра ЦБА предположительно выставит на аукционе 30-50 млн. долларов. Ожидается рост реального спроса на иностранную валюту в несколько раз. В целом, до конца месяца прогнозируется рост курса до 1,60 AZN/USD. Следует учесть, что наблюдаемое в последние дни падение цен на нефть на мировом рынке почти на 12% считается основным фактором ослабления маната".