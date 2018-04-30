Центробанк Азербайджана увеличил прибыль в 9 раз

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Общие активы Центробанка Азербайджана (ЦБА) на 1 января составили 22 635, 554 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет регулятора, это на 11,5% меньше, чем в январе прошлого года.

Общие обязательства ЦБА в 2017 году сократились на 8% и составили 18 122,382 млн манатов, общий капитал - на 23,15%, до 4 513,172 млн манатов.

ЦБА завершил 2017 год с чистой прибылью в 3 513,453 млн манатов, что в 8,75 раза больше, чем в 2016 году.

В отличие от предыдущих лет, трансферты из Госнефтефонда сыграли важную роль в формировании доходов регулятора. Иными словами, ЦБА смог значительно увеличить прибыль за счет фонда.