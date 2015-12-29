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    ​Центробанк Азербайджана увеличил объем продажи валюты коммерческим банкам

    Однако текущий спрос коммерческих банков на доллары покрыт на 50%

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) сегодня осуществил очередную валютную интервенцию на межбанковском валютном рынке.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем аукционе с учетом заказов и предложений коммерческих банков ЦБА продал валюту в объеме 100 млн. долларов. Тем самым ЦБА покрыл текущий спрос коммерческих банков на доллары на 50% (28 декабря - 46%).

    "Эти средства будут проданы клиентам в короткие сроки и уже к вечеру объемы продаж обменных пунктов сократятся", - отмечают аналитики Report.

    Напомним, что на данный момент большинство банков продают наличные доллары по курсу 1,65-1,70 AZN/USD и объем продажи ограничивается суммой 500-1000 долларов. 

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