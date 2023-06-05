Центробанк Азербайджана сможет заключать соглашения и договоры

Предлагается предоставить Центральному банку Азербайджана право на заключение соглашений и договоров.

Предлагается предоставить Центральному банку Азербайджана право на заключение соглашений и договоров.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О Центральном банке".

Согласно документу, Центральный банк может от своего имени заключать договоры и соглашения о сотрудничестве с центральными банками иностранных государств, международными финансово-кредитными организациями и учреждениями, а также клиринговые соглашения (процессинг) с зарубежными государственными и частными клиринговыми учреждениями и другие договоры.