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Центробанк Азербайджана сможет заключать соглашения и договоры

Центробанк Азербайджана сможет заключать соглашения и договоры Предлагается предоставить Центральному банку Азербайджана право на заключение соглашений и договоров.
Финансы
5 июня 2023 г. 10:18
Центробанк Азербайджана сможет заключать соглашения и договоры

Предлагается предоставить Центральному банку Азербайджана право на заключение соглашений и договоров.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О Центральном банке".

Согласно документу, Центральный банк может от своего имени заключать договоры и соглашения о сотрудничестве с центральными банками иностранных государств, международными финансово-кредитными организациями и учреждениями, а также клиринговые соглашения (процессинг) с зарубежными государственными и частными клиринговыми учреждениями и другие договоры.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı saziş və müqavilələr bağlaya biləcək

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