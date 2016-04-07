​Центробанк Азербайджана проводит внеочередной валютный аукцион

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) сегодня проводит внеочередной валютный аукцион. Как передает Report, на аукционе ЦБА планирует продажу валюты коммерческим банкам.

Напомним, что 4 и 6 апреля ЦБА осуществил две манатные интервенции, на которых скупил валюту в объеме 0,4 млн. долларов.

Отметим, что регулярные валютные аукционы ЦБА проводятся в нечетные дни недели, таким образом, сегодня регулятор принял решение о проведении внеочередного аукциона, что стало неожиданностью для участников рынка.

Аналитическая группа Report считает, что сегодняшнее решение ЦБА о проведении аукциона направлено на достижение сбалансированности валютного рынка: "Так, после аукциона 4 апреля, где ЦБА выступил в качестве покупателя, курс покупки в коммерческих банках резко вырос с 1,45 до 1,56 AZN/USD. Сегодняшний аукцион призван стабилизировать курс".

Отметим, что официальный курс ЦБА на сегодня равен 1,5193 AZN/USD.