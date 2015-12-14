​Центробанк Азербайджана продал на прошлой неделе 255 млн. долларов

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) с 8 по 11 декабря продал на межбанковском валютном рынке в целом 255 млн. долларов. Таким образом, в эти дни среднесуточный объем продажи валюты составил 63,75 млн. долларов.

Как сообщает Report, ЦБА возобновил операции по продаже валюты на организованном межбанковском валютном рынке 8 декабря, после того как Госнефтефонд Азербайджана приостановил продажу валюты. В течение этого дня ЦБА продал 58,8 млн. долларов.

Курс доллара 8 декабря установился на отметке 1,05 AZN/USD. Объем продаж в последующие дни составил 55 млн., 66 млн. и 75 млн. долларов. Официальный курс 9-11 декабря был равен 1,0496 AZN/USD, 1,0492 AZN/USD и 1,0495 AZN/USD соответственно. Таким образом, официальные валютные резервы ЦБА упали ниже 6 млрд. долларов.

Аналитическая группа Report считает, что пока манат не перейдет в свободное плавание, спрос на иностранную валюту не снизится: "Для сокращения валютной или начала манатной интервенции Центробанком необходим рост поступления валюты в страну. Это возможно с ростом цен на нефть, увеличением экспорта ненефтяной продукции с конкурентоспособными ценами, привлечением туризма и инвестиций. Естественно, на сегодняшний день важную роль играет решение вопроса привлечения инвестиций в отечественную экономику, и в этом плане относительно дорогой манат играет роль сдерживающего фактора. Гибкий шаг ЦБА в этом направлении станет важным решением с точки зрения развития экономики".