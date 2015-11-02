​Центробанк Азербайджана продает свои активы за рубежом

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в сентябре этого года продал ценные бумаги в объеме 530,8 млн. долларов США, переведя вырученную сумму в наличную валюту и депозиты.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, портфель ценных бумаг на 1 октября этого года в месячном исчислении сократился на 530,8 млн. долларов или 17,8% - с 2 984,1 до 2 453,3 млн. долларов. За этот период объем наличной валюты и депозитов вырос на 404,8 млн. долларов или 17,2% - до 2 751,2 млн. долларов.

Отметим, что активы в ценных бумагах с начала года сократились на 5 500,6 млн. долларов или 69,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - на 6 461,4 млн. долларов или 72,5%.

Общий объем активов в валюте и депозитах по сравнению с началом года сократились на 580,8 млн. долларов или 17,4%, с аналогичным периодом 2014 года - на 1 685,1 млн. долларов или 38%.

Отметим, что в августе объем официальных резервных активов сократился на 956 млн. долларов, после чего в сентябре темп сокращения снизился и составил 129 млн. долларов.