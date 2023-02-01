Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о повышении учетной ставки на 0,25 п.п. до 8,5%.

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о повышении учетной ставки на 0,25 п.п. до 8,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, нижняя граница процентного коридора была увеличена на 0,5 п.п. до 6,75%, а верхняя граница выросла на 0,25 п.п. и установлена на уровне 9,5%.



"Данное решение принято с учетом динамики факторов, оказывающих повышающее и понижающее влияние на инфляцию во внутренней и внешней среде", - говорится в заявлении ЦБА.



Следующее решение Правления ЦБА по параметрам процентного коридора будет принято 29 марта.