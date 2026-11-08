Коллектив АЖД посетил парк Победы

Коллектив ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) посетил парк Победы по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

Как сообщает Report, к монументу Победы были возложены букеты цветов, с глубоким уважением была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.