İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    ADY-nin kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 21:33
    ADY-nin kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin kollektivi 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Zəfər abidəsini ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, Vətən müharibəsində qazanılan tarixi qələbəmizin rəmzi olan Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzülüb, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.

    Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY) Zəfər abidəsi
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